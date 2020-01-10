https://static.news.ru/photo/a5333b1a-33bc-11ea-964e-fa163e074e61_660.jpg Фото: petrosyanevgeny/instagram.com

Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная компания решила прекратить выпуск программ «Смехопанорама». «Россия 1» также решила исключить из своей сетки программу «Утренняя почта». Все эти программы выходили в утреннем эфире в выходные.

В пресс-службе телеканала подтвердили лишь, что производство передач пока приостановлено, сообщает «Lenta.ru».

Ранее телеведущий и автор телепередачи «Сам себе режиссёр» Алексей Лысенков заявил о её закрытии. Он поблагодарил всех, кто принимал участие в создании телешоу, а также выразил признательность авторам роликов. Шоу выходило в эфир в течение 28 лет.