Вернувшемуся в эфир НТВ Норкину устроили неожиданную встречу

Ведущий общественно-политического ток-шоу «Место встречи» на НТВ Андрей Норкин 9 августа вернулся в эфир после отпуска. В самом начале программы журналист рассказал о неожиданной встрече, которую устроил его коллега Иван Трушкин.
Он
В первую очередь, конечно, благодарю Ваню, который тут отдувался целую неделю в одиночку, — сказал Норкин о Трушкине, вернувшемся в эфир «Места встречи» 2 августа.
Затем он вспомнил, как его встретил после отпуска соведущий.
Мы сегодня с ним встретились так. Я шёл по коридору, а Ваня шёл сзади, я его не видел. И вдруг я слышу голос: «Андрей Владимирович, даже со спины видно, что вы хорошо отдохнули», — поделился Норкин.
Ведущий ток-шоу «Место встречи» признался: он поначалу растерялся, «подумав, будто отъелся во время отпуска так, что даже со спины видно». Но Иван Трушкин объяснил, что узнал коллегу по летящей походке.
Норкин отметил: за время отпуска он получил массу впечатлений. Но отказался поделиться ими со зрителями,
Честно скажу, что я по телевизору не смотрел ни соревнования. Но за новостями следил. Насколько я понимаю, Олимпиада оказалась для нас удачной, по крайней мере лучше, чем предыдущая, — высказался ведущий.
Ранее NEWS.ru рассказал о том, как общественно-политические ток-шоу на российском телевидении, по мнению критиков, постепенно превращаются в цирк с «вёдрами фекалий» для гостей студии и женскими париками на головах мужчин-ведущих. Фирменные анекдоты Андрея Норкина, которые он традиционно рассказывает в финале «Места встречи», на этом фоне выглядят не клоунадой, а органичным элементом программы.