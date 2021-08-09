Вернувшемуся в эфир НТВ Норкину устроили неожиданную встречу

Ведущий общественно-политического ток-шоу «Место встречи» на НТВ Андрей Норкин 9 августа вернулся в эфир после отпуска. В самом начале программы журналист рассказал о неожиданной встрече, которую устроил его коллега Иван Трушкин.

Он поблагодарил коллег за предоставленную возможность «погулять в отпуске больше остальных».

В первую очередь, конечно, благодарю Ваню, который тут отдувался целую неделю в одиночку, — сказал Норкин о Трушкине, вернувшемся в эфир «Места встречи» 2 августа.

Затем он вспомнил, как его встретил после отпуска соведущий.

Мы сегодня с ним встретились так. Я шёл по коридору, а Ваня шёл сзади, я его не видел. И вдруг я слышу голос: «Андрей Владимирович, даже со спины видно, что вы хорошо отдохнули», — поделился Норкин.

Ведущий ток-шоу «Место встречи» признался: он поначалу растерялся, «подумав, будто отъелся во время отпуска так, что даже со спины видно». Но Иван Трушкин объяснил, что узнал коллегу по летящей походке.

Норкин отметил: за время отпуска он получил массу впечатлений. Но отказался поделиться ими со зрителями, объяснив , что в этом случае до темы программы — итогов Олимпиады в Токио — дело бы так и не дошло. Ведущий положительно оценил результат выступления российских спортсменов.

Честно скажу, что я по телевизору не смотрел ни соревнования. Но за новостями следил. Насколько я понимаю, Олимпиада оказалась для нас удачной, по крайней мере лучше, чем предыдущая, — высказался ведущий.

Ранее NEWS.ru рассказал о том, как общественно-политические ток-шоу на российском телевидении, по мнению критиков, постепенно превращаются в цирк с «вёдрами фекалий» для гостей студии и женскими париками на головах мужчин-ведущих. Фирменные анекдоты Андрея Норкина, которые он традиционно рассказывает в финале «Места встречи», на этом фоне выглядят не клоунадой, а органичным элементом программы.