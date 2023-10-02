Данилко учился на кассира, но стал певцом: снимки образов Верки Сердючки Певцу исполняется сегодня 50 лет

Фото: Said Gadzhiev/Russian Look/Global Look Press

Эстрадный певец и шоумен Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка

Андрей Данилко отмечает сегодня день рождения. Ему исполнилось 50 лет. Украинский певец запомнился всем по образу Верки Сердючки.

У Данилко нет музыкального образования, он учился на кассира, но его всегда привлекала сцена. В 1991 году Андрей придумал первые миниатюры «Проводница» и «Столовая». В «СВ-шоу», которое вышло в 1997-м, артист, переодетый в Верку Сердючку, общался со звездными гостями. С 2000-го к нему начали приходить российские артисты — Алексей Глызин, Людмила Гурченко, Любовь Полищук, Михаил Пуговкин, Борис Моисеев, Илья Резник и многие другие.

Данилко представлял Украину на конкурсе «Евровидение-2007» в Хельсинки. В образе Верки Сердючки он исполнил песню Dancing Lasha Tumbai и занял второе место. Тогда он столкнулся с критикой в свой адрес от российских поклонников, которым послышалось «Раша, гудбай».

«Это была такая накрутка до ненависти. Про меня говорили: „Он плюнул в лицо России!“ Я в жизни не мог подумать, что возникнет такой скандал», — говорил тогда Андрей.

После начала СВО Данилко не выступает в России. В пресс-релизе, который получило украинское издание «Гордон», было написано, что Андрей отметит юбилей в «кругу ближайших друзей».

Фото Верки Сердючки — в фотогалерее NEWS.ru.