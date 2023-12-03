Вера в Бога, строительство храма: куда исчез Никас Сафронов, чем занимается Российский художник Никас Сафронов заступился за юмористку Клару Новикову

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никас Сафронов

Российский художник Никас Сафронов заступился за юмористку Клару Новикову. Что сделала артистка, чем сейчас занимается живописец?

Что сказал Сафронов о Кларе Новиковой

Художник назвал юмористку патриоткой. Сафронов подчеркнул, что Новикова — порядочный, трепетный и благородный человек. По его словам, артистка «в меру наивная, как и все творческие люди», а произошедшее на сцене во время ее сольного концерта было случайностью.

«Она — патриот России. И, как многие, переживает из-за всего, что происходит сейчас в мире. И этот инцидент, скорее всего, просто случайное стечение обстоятельств», — объяснил Сафронов.

За что критикуют Клару Новикову

В конце ноября в Москве состоялся сольный концерт артистки. Во время выступления Новикова не только читала монологи, но и рассказывала о своем детстве, проведенном в Киеве. Периодически звезда говорила на украинском языке, а в какой-то момент на одном из изображений за ее спиной мелькнул сине-желтый флаг.

После этого в Сети стали активно обсуждать случившееся. На фоне обрушившейся критики артистка рассказала, что не знала о появившемся на ее концерте флаге Украины.

«Там были фотографии моей любимой улицы в Киеве! Я рассказывала какие-то истории из детства, из молодости. Я жила в Киеве, закончила там школу, поступила в училище. Там похоронены родители, в паспорте у меня написано: место рождения — Киев. Там живут мои подруги! Я же не могу отречься от своего детства», — объяснила Новикова в разговоре с MK.RU.

Юмористка напомнила, что уже 50 лет живет в Москве. Новикова подчеркнула, что «очень благодарна России и тому, что состоялась здесь». Артистка уклоняется от ответов на вопрос об отношении к СВО, не критикуя ни российскую, ни украинскую стороны.

«Я имею право не ездить в Донбасс. Мне ведь не 15 лет. Я живу тихо, люблю свою профессию и своих детей, внуков, друзей. Дорожу этим и своим именем», — говорила она в одном из интервью.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Никас Сафронов

Как Никас Сафронов относится к СВО

В июле 2022 года Сафронов в беседе с Пятым каналом рассказал, что является патриотом и не собирается покидать страну. Он добавил, что он вырос и состоялся как художник именно в России и хочет жить и работать в своей стране.

«Я здесь живу, я никуда не уезжаю. Я останусь навсегда. Я патриот России и хочу им остаться навсегда», — сказал он.

В октябре 2022 года, спустя месяц после начала частичной мобилизации, он заявил, что имеет опыт службы в ракетных войсках и в случае получения повестки «не будет искать лазейки», а отправится в зону СВО.

«С одной стороны, неважно, кем вы являетесь — спортсменом, блогером, артистом или музыкантом. Вы в любом случае обязаны жить по законам своей страны. И в смысле частичной мобилизации закон един для всех. Если родина приказала мобилизоваться, следует это сделать, а не искать возможные лазейки», — отметил Сафронов.

Чем сейчас занимается Сафронов

Художник занимался строительством церкви Святой Анны в Ульяновске и возведением часовни Святой Анны в 2000-х. На этом сотрудничество с учреждением не прекратилось — Сафронов подарил храму две иконы, в том числе изображение Святой Анны. Знаменитость и сейчас поддерживает отношения с настоятелем церкви.

Сам художник отмечал, что исповедует православие, но верит в различные приметы. Сафронов говорил, что уверен в существование ясновидящих, однако никогда не прибегал к их услугам.

«Нельзя, если сочетаться с Богом, вторгаться в темную материю. Она настолько глубока, ты можешь уйти в астрал и не вернуться», — сказал Сафронов в интервью «Рентаведу».

Что известно о личной жизни и сыновьях Сафронова

За плечами известного художника два официальных брака. В июне он рассказывал, что не будет жениться на девушке, с которой встречается пять лет. Сафронов заявил, что боится, что потенциальная супруга после развода может начать судиться за его имущество.

«В моей жизни есть девушка. Но она не претендует на статус моей жены. Во всяком случае пока. Сейчас брак для меня является чем-то неразумным. Жениться, чтобы через пять лет громко разводиться, и все обсуждают, как у меня пытаются отсудить квартиру и деньги?! Лучше просто с кем-то встречаться — проблем меньше. Я был женат два раза, ни к чему хорошему это не привело», — заявил художник.

У Сафронова трое сыновей от разных женщин, двое из которых сейчас проживают за границей.

«Один мой сын Ландин, который родился от немки Катрин, хочет приехать в Россию, чтобы изучать русский язык. <...> Ландин сейчас живет в Австрии, там и работает. <...> Второй мой сын Стефано живет в Париже. Он изучает менеджмент в искусстве и интернет-технологии», — рассказал прессе художник.

По его словам, сыновья, живущие за рубежом, не чувствуют русофобии, хотя что «все знают, что они русские». Сафронов отметил, что «простые европейцы относятся с пониманием ко всему происходящему».

Третий сын Сафронова Лука Затравкин страдает от лишнего веса и часто появляется на страницах СМИ. Художник говорил, что на прибавку килограммов повлияли санкции.

«Кстати, хочу заметить, что Лука впервые за долгое время вдруг так резко прибавил в весе. Санкции недружественных стран так повлияли! На примере Луки мы видим всю их несостоятельность. По задумке недругов наши люди должны были страдать от голода. Но с введением ограничений и после ухода из нашей страны разных фастфуд-компаний и западных производителей продуктов питания россияне не стали питаться хуже. А некоторые, судя по Луке, даже лучше. Могу этому только порадоваться!» — признался Сафронов.

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