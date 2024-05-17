Вера в Бога, пять детей, психология: куда пропала актриса Наталья Мотева

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Наталья Мотева

Актриса Наталья Мотева последний раз снималась в кино в 2013 году. Чем она занимается сейчас, почему развелась с мужем Николаем Ивановым?

Чем известна Мотева

Наталья Мотева родилась 5 сентября 1979 года в Калининграде.

Окончила театральный класс лицея № 49. Затем окончила РАТИ-ГИТИС.

В кино артистка дебютировала в 2002 году в фильме «Цирк». Также Мотева снималась в картинах «Неуправляемый занос», «Будем на ты» и «Трудно быть Богом».

Всего в ее фильмографии четыре работы.

Почему Мотева сменила сферу деятельности

Наталья Мотева сменила сферу деятельности, окончив Московский государственный психолого-педагогический университет по специальности «психологическая помощь населению с использованием дистанционных технологий».

«Мысль о том, что мне нужна другая профессия, окончательно сформировалась, когда мы репетировали спектакль „Кошкин дом“. Я позвонила в университет и узнала условия зачисления. Поступила. Мне было трудно учиться. Надо было полностью переделывать свой мозг. У меня в период учебы возникло огромное количество новых нейронных связей», — объясняла она.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Наталья Мотева

Что известно о личной жизни Мотевой

Наталья Мотева была замужем за актером Николаем Ивановым. Они познакомились в МТЮЗе, куда после окончания Высшего театрального училища им. Щепкина пришел Иванов.

Вскоре его призвали в армию, он служил в театре Российской армии. Их отношения завязались на одной из вечеринок, которые устраивали артисты МТЮЗа. В тот период у Иванова были проблемы с карьерой, а у Мотевой — непростой период после разрыва с бывшим молодым человеком. Во время гастролей в Крыму актер сделал избраннице предложение руки и сердца.

По возвращении в Москву пара стала жить вместе. Артисты поженились после рождения дочки Аглаи. Спустя два года они также обвенчались.

Позже у них родились еще четверо детей: Фома, Пелагея, Дуня и Игнатий.

Иванов был верующим человеком, и из-за этого к вере пришла Мотева.

«Моя степень доверия к духовному отцу такова, что его слова я под сомнение никогда не ставлю. Я могу с ним не соглашаться, но ослушаться не могу. И я старалась изо всех сил измениться; пыталась задавить свою натуру, сущность, забывая о том, что именно такой меня создал Господь: горячей, смелой, свободной, сильной», — рассказывала она.

Однако семейная жизнь не сложилась, и супруги развелись. Мотева объясняла, что Иванов стал редко сниматься в кино, ушел из театра, получал высшее богословское образование, служил алтарником в одном из московских приходов. Денег постоянно не хватало, а она училась и работала.

«Отучившись, пройдя несколько курсов повышения квалификации и личную терапию, я понимаю: это был классический абьюз и газлайтинг. Тирания и деспотизм, по-русски. Но тогда я доиграла роль хорошей жены до конца. До тех пор, пока не поняла, что сейчас выйду в окно. Я уже билась головой об стену, хотя внешне мы выглядели довольно счастливой семьей. Поэтому, когда я кому-то говорила, что мы разводимся и размениваемся, люди просто в обморок падали», — вспоминала актриса.

Чем сейчас занимается Мотева

Сейчас Наталья Мотева работает с детьми как психолог.

«Я работаю с семьями и детьми, находящимися в трудной или кризисной жизненной ситуации, — детьми с повышенной тревожностью, депрессией, страхами, с самоповреждающим поведением и суицидальными мыслями», — рассказывала она.

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