«Величайший шоумен»: музыкальный критик раскрыл секрет успеха Мика Джаггера Музыкальный критик Бабичев назвал Мика Джаггера величайшим шоуменом в истории

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Мик Джаггер

Одна из ярких сторон Мика Джаггера, которому 26 июля исполнилось 80 лет, и группы Rolling Stones — бунтарство. Этим коллектив сильно отличается от The Beatles, заявил NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев. По его мнению, несмотря на преклонный возраст, Джаггер остается прирожденным и неподражаемым фронтменом. Музыкант войдет в историю как величайший шоумен, отметил Бабичев.

Очень здорово, что он находится в добром здравии и мы можем изредка прикасаться к легенде. Он дает ощущение, что старый добрый рок-н-ролл жив. То, что группа до сих пор выступает, — большой плюс для мировой музыки, — сказал Бабичев.

Музыкальный критик добавил, что Rolling Stones до сих пор выступает, поскольку участники коллектива общаются только по работе. По этой причине группа до сих пор радует поклонников своим творчеством и не распадается, в отличие от The Beatles.

Все только в рамках дела, никаких родственных отношений. Может быть, это очень правильная тактика. Все равно рано или поздно устаешь даже от больших друзей. The Beatles начинали практически в одно время с Rolling Stones, а уже давно не существуют как группа, а Rolling Stones до сих пор радует своим творчеством, — отметил Бабичев.

Ранее сообщалось, что Джаггер женится в третий раз. Избранницей рокера стала 36-летняя балерина Мелани Хэмрик. Люди из ее окружения подтвердили, что пара была помолвлена.