Ведущий «Вестей недели» Киселёв открестился от работы на телевидении

Дмитрий Киселёв неожиданно открестился от работы на телевидении. Он заявил, что не работает на «России 1». Детали своего сотрудничества с телеканалом, в эфире которого выходит его итоговая еженедельная программа «Вести недели», ведущий раскрыл в беседе с NEWS.ru.

Как говорил Швейк, главное — ясно выражаться. Вот и всё. А я-то на телевидении не работаю. Я прихожу в студию в свободное от работы время. Я работаю генеральным директором медиагруппы МИА «Россия сегодня». На телевидении я приглашённый ведущий по воскресеньям. [У меня] творческая работа, веду там авторскую передачу, — заявил Киселёв.

Ведущий «Вестей недели» раскрыл детали своего сотрудничества с телевидением в связи с письмом главы Союза театральный деятелей (СТД) Александра Калягина, где тот обвинил Киселёва как работника телевидения в причастности к созданию «модного», скандального театра, который считает допустимым приглашать на роли в спектаклях непрофессиональных актёров: Ольгу Бузову во МХАТ им. Горького, трансгендера Наталью Максимову в Театр на Малой Бронной.

Калягин адресовал письмо и претензии лично Киселёву, так как накануне именно Киселёв прокомментировал предстоящую премьеру «Вишнёвого сада» в эфире «Вестей недели». Критикуя решение худрука Театра на Малой Бронной Константина Богомолова назначить на роль Раневской трансгендера, телеведущий упрекнул СТД в пассивности, нежелании навести порядок в театрах.

Дмитрий Киселёв в интервью NEWS.ru ответил на обвинения Александра Калягина в свой адрес. Ведущий «Вестей недели» счёл претензии руководителя СТД несправедливыми и напомнил, что Владимир Путин еще пять лет назад просил руководителей культурных ведомств совместно разработать чёткие критерии допустимого и недопустимого в российских театрах. Однако этого до сих пор не сделано.

Ранее сообщалось, что народный артист РФ Виктор Сухоруков уволился из Театра имени Моссовета, где проработал с 2011 года. Своё решение уйти актёр объяснил тем, что почувствовал: он перестал быть интересен руководству театра.