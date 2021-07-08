«Измотал COVID-19»: Алентова закашлялась на похоронах Меньшова

Участники церемонии прощания с Владимиром Меньшовым обратили внимание на приступы кашля у Веры Алентовой, сообщает корреспондент NEWS.ru. Студенты покойного режиссёра, причиной смерти которого стал COVID-19, предположили, что его вдова ещё не до конца преодолела последствия заболевания коронавирусной инфекцией.

Ученики Меньшова (он руководил актёрско-режиссёрской мастерской ВГИКа) заметили, как во время гражданской панихиды, которая прошла в Доме кино и продлилась два часа, у Алентовой случилось несколько приступов кашля.

Видимо, Вера Валентиновна не до конца восстановилась после болезни. Коронавирус — штука коварная, а у неё, не забывайте, ещё и возраст. У меня самого бабушка переболела месяц назад и до сих пор кашляет. Наверное, и Веру Валентиновну измотал COVID-19. Бесследно он почти не проходит, — рассказал студент Меньшова.

Алентову выписали из больницы, где она лечилась от коронавируса, всего за день до похорон мужа. Её участие в церемонии прощания до последнего момента оставалось под вопросом, но вдова Меньшова нашла в себе силы и пришла проститься с покойным супругом. При этом она старалась максимально скрыть лицо под тёмными очками и медицинской маской. Подойдя к гробу, Алентова не смогла сдержать слёз и расплакалась.

Ранее сообщалось, что на церемонии прощания от лица всей семьи выступил с речью внук Меньшова Андрей Гордин. Его слова растрогали всех. Одна из поклонниц режиссёра так разнервничалась, что упала в обморок. Женщина быстро пришла в себя, отказалась от медицинской помощи и объяснила в интервью NEWS.ru, что с ней произошло и что её связывало с Меньшовым.

NEWS.ru ведёт прямую трансляцию церемонии прощания и похорон режиссёра.