«Не согласна со следствием»: вдова Талькова попросила Бастрыкина о встрече

Татьяна Талькова, вдова застреленного более 30 лет назад во время концерта в Санкт-Петербурге певца Игоря Талькова, выразила желание встретиться с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным и в личной беседе обсудить расследование дела об убийстве музыканта. О просьбе вдовы артиста сообщили NEWS.ru её представители — подруга семьи Тальковых Ирина Красильникова и адвокат Нина Аверина. Они объяснили, почему Татьяна Талькова и её окружение не считают победой недавнее решение Петроградского районного суда о заочном аресте и объявлении в международный розыск Валерия Шляфмана, бывшего директора певца и единственного подозреваемого в его убийстве.

Почему подозреваемого в убийстве Талькова не арестовали в 1991 году

Расследование дела об убийстве Игоря Талькова приостановили в 1990-е. Это было связано с тем, что Валерий Шляфман, определённый следствием как главный подозреваемый, не дожидаясь предъявления ему официального обвинения, скрылся в Израиле. Только в 2018 году дело возобновили по заявлению вдовы Игоря Талькова Татьяны, которую официально признали потерпевшей, рассказала NEWS.ru представитель Татьяны Тальковой и подруга семьи Ирина Красильникова.

Тогда же Татьяна Талькова в сопровождении своих представителей встретилась с заместителем руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу Дмитрием Ивановым. Ирина Красильникова отметила, что «встреча вдохнула надежду, что виновный или виновные в смерти Талькова понесут справедливое наказание».

Дмитрий Иванов в этом разговоре подчеркнул, что он внимательно проанализировал уголовное дело (об убийстве Талькова. — NEWS.ru) и что фактически доследовать ничего не надо. Всё есть, чтобы в деле была поставлена точка, — рассказала в беседе с NEWS.ru Ирина Красильникова.

От кого Тальков пытался закрыться ладонью за мгновение до смерти?

Представитель вдовы артиста обратила внимание на один из ключевых, по мнению потерпевшей стороны, выводов следствия. В момент выстрела Игорь Тальков выставил руку ладонью вперёд. Пуля прошла сквозь ладонь почти ровно посередине и попала в сердце артиста. Это означает, что Игорь Тальков в последние секунды жизни видел своего убийцу, убеждена Ирина Красильникова.

Когда человек выставляет руку вперёд, значит, он видит, что выстрел направлен именно на него, и пытается закрыться. Выходит, убийство было умышленным? — предполагает представитель вдовы.

Однако ведущие дело петербургские следователи придерживаются версии, что Валерий Шляфман целился не в Талькова, а в Игоря Малахова, охранника и телохранителя певицы Азизы, с которым у команды Игоря Талькова за кулисами во время концерта завязалась потасовка. Смертельное ранение Талькова следствие считает случайным.

Игорь Тальков Evguenii Matveev/Russian Look/Global Look Press

Однако Ирина Красильникова заявила NEWS.ru, что Татьяна Талькова не согласна с данными выводами.

Материалы дела содержат подробную информацию и даже фотоснимки того, что Игорь Малахов лежал на полу — обезоруженный и обездвиженный охранниками Талькова. Невозможно было, стреляя зачем-то в уже лежавшего на полу Малахова, случайно промахнуться и попасть в стоявшего Талькова, — объяснила Красильникова.

Представительница вдовы артиста подчеркнула, что Татьяна Талькова считает убийство преднамеренным и, возможно, заказным. На момент трагедии Валерий Шляфман работал директором у Талькова всего два месяца и мог быть «подослан» к артисту, предположила Ирина Красильникова. По её мнению, следствие должно было «рассмотреть различные версии, а не принять наиболее невероятную».

«Материалы дела говорят об умышленности убийства»

Адвокат Татьяны Тальковой Нина Аверина объяснила NEWS.ru, что может теперь ждать экс-директора Талькова. По словам Нины Авериной, если даже его не удастся экстрадировать в Россию из Израиля после объявления в международный розыск, Валерия Шляфмана могут судить в России заочно. Как рассказала адвокат Тальковой, квалификация преступления будет осуществляться по Уголовному кодексу РСФСР, поскольку убийство было совершено в 1991 году, до принятия нового УК (1 января 1997 года). А вот наказание будет выноситься уже по ныне действующему кодексу.

Наша сторона убеждена, что судить Валерия Шляфмана необходимо по статье 102 УК РСФСР — «Убийство при отягчающих обстоятельствах, совершённое способом, опасным для жизни многих лиц», и ещё по одному из пунктов данной статьи в зависимости от того, с каким умыслом он совершил убийство, — отметила адвокат Нина Аверина.

В ныне действующем Уголовном кодексе РФ предусматривается ответственность за убийство по мотивам политической, национальной, идеологической ненависти или вражды. Адвокат пояснила, что представители Татьяны Тальковой обращались к органам следствия с просьбой проверить версию убийства по этим мотивам.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Юрист напомнила, что в СССР за убийство с особой жестокостью применялась смертная казнь. В настоящее время высшая мера в России не действует, но осуждённый за жестокое убийство может быть приговорён к пожизненному лишению свободы.

Версию об убийстве по неосторожности адвокат назвала «надуманной», так как «все материалы дела вопиют об обратном — убийство было умышленным». На вопрос NEWS.ru о дальнейших действиях Нина Аверина заявила о желании своей доверительницы лично встретиться с главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным.

Мы уповаем на Александра Бастрыкина и обращаемся к нему с просьбой принять Татьяну Талькову и её представителей лично. Мы объясним уважаемому Александру Ивановичу, какие ошибки, по нашему мнению, допущены петербургским следствием. Уверены, он сделает выводы и предпримет правильные действия, — заявила адвокат вдовы Игоря Талькова.

Экс-следователь посоветовал Шляфману искать адвоката

По мнению бывшего следователя по особо важным делам при генеральном прокуроре СССР Владимира Калиниченко, если убийство Игоря Талькова всё-таки признают заказным, то найти вероятного заказчика по прошествии более чем 30 лет будет «очень и очень сложно». Задачу, отметил Калиниченко, может облегчить исполнитель, если расскажет о заказчике в рамках чистосердечного признания.

Однако поведение подозреваемого в убийстве Талькова Валерия Шляфмана, который уже много лет не выходит на связь ни с журналистами, ни с представителями правоохранительных органов, заставило Владимира Калиниченко усомниться в том, что тот согласится на сделку со следствием.

Если Шляфман считает себя невиновным, ему лучше найти себе хороших адвокатов. Те могут заявить ходатайства о проведении повторных экспертиз и попытаться доказать его непричастность к убийству, — предложил бывший следователь.

Владимир Калиниченко подчеркнул, что пока поведение Валерия Шляфмана, который скрывается за границей и молчит почти 30 лет, свидетельствует скорее о его желании уйти от ответственности.