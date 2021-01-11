Вдова Шаинского рассказала о последних днях композитора

https://static.news.ru/photo/d90303bc-5463-11eb-a29f-fa163e074e61_660.jpg Светлана и Владимир Шаинские Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Вдова Владимира Шаинского Светлана рассказала, как провёл свои последние дни композитор в американской клинике. Музыкант был настолько плох и нуждадлся в постоянном медицинском уходе, что последние несколько месяцев провёл в медицинском учреждении, куда его была вынуждена отправить семья.

Владимир Шаинский умер на католическое рождество, 25 декабря 2017 года. За несколько дней до этого у композитора был день рождения — 12 декабря.

В этот день я отправилась к нему, испекла его любимый пирог — бисквитный с клубникой. Он открыл глаза, улыбнулся своей знаменитой улыбкой, сказал: «Как хорошо, что ты пришла!». А на прощание сказал мне: «Я тебя люблю», — вспоминает Светлана Шаинская.

После этого, по словам вдовы, ему стало хуже, композитора поместили в реанимацию и врачи уже не давали семье надежду на его выздоровление.

Нас предупредили, что осталось немного... Дочь упала к нему на постель, что говорила ему несколько часов. А на следующий день нам сообщили, что муж умер, — рассказала вдова Шаинского в программе «Прямой эфир» на канале «Россия» .

Передача была посвящена 95-летию композитора, но самым злободневным стал вопрос установки памятника, который семья и поклонники не могут поставить уже третий год на могиле композитора. В 2018 году собирался благотворительный концерт, средства от которого планировалось передать для установки памятника. Но многомиллионная сумма «ушла» в карман музыкального продюсера, который организовал концерт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Алла Пугачёва дала деньги на памятник Шаинскому. Макет надгробия уже готов, сроки его установки пока неизвестны. начинающей певицей вместе с Шаинским Алла Пугачёва гастролировала по Сибири. Она до последнего не хотела, чтобы её фамилия фигурировала в истории с памятником композитору.