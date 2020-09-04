Вдова Клюева: «Он уже не мог говорить, но всё равно хотел жить»

https://static.news.ru/photo/a2a722a2-efab-11ea-a952-fa163e074e61_660.jpg Виктория Клюева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр Борис Клюев, несмотря на тяжёлый недуг, до последнего ходил на работу. Об этом рассказала его вдова.

Он уже не мог говорить, но все равно хотел жить, работать. Ему надо было на процедуры, а он на репетицию ехал. Он был очень сильным человеком. Он безумно любил свой театр, — поделилась Виктория на церемонии прощания.

Она призналась, что после 45 лет брака не представляет своей жизни без любимого супруга.

В свою очередь актриса Екатерина Волкова, которая много лет снималась с Клюевым в сериале «Воронины», отметила, что этот артист был не только профессионалом в своём деле, но и великим человеком, передаёт StarHit.

Борис Клюев был ведущим актёром Малого театра, преподавал на двух курсах ВТУ имени Щепкина, являлся заведующим кафедрой мастерства актёра и членом правления Гильдии актёров кино России.

Российским зрителям Клюев наиболее известен по роли графа Рошфора в телефильме «Д’Артаньян и три мушкетёра», а также по участию в сериале «Воронины».

Актёр длительное время боролся с раком лёгких. Медики диагностировали болезнь у Клюева в 2018 году. Борис Клюев похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, писал NEWS.ru.