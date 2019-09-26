https://static.news.ru/photo/cdc51324-e0c3-11e9-973a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина позвала Аллу Пугачёва на вечер памяти народного артиста. Мероприятие приурочено к годовщине смерти актёра, на него придут друзья и близкие Караченцова.

Почтить память артиста придут Лариса Долина и Александр Розенбаум, Илья Резник и Тамара Гвердцители, Лев Лещенко, Олег Газманов и другие. Особым гостем на вечере памяти может быть Алла Пугачёва, которая была на прощании с Караченцовым в театре «Ленком», пишет Дни.ру .

Кульминацией программы памятного вечера должна стать песня «Звёзды сошли с небес», слова которой написала поэтесса Елена Суржикова. Эту композицию особенно любил Караченцов. Десятки хитов артиста исполнят со сцены друзья артиста.

Ранее News.ru сообщал, что Людмила Поргина отдала личные вещи Николая Караченцова друзьям и врачам артиста. Себе вдова оставила на память только любимый спортивный костюм и майку мужа.