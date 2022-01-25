Вдова Градского впервые выступила после смерти мужа и ограбления

Вдова Александра Градского Марина Коташенко впервые обратилась к публике после смерти мужа и громкого ограбления на 100 млн рублей. Она призвала всех с уважением относиться к памяти музыканта и не «выливать потоки грязи», пишет «Московский Комсомолец».

На связь с прессой вдову артиста заставил выйти скандал с ограблением. в ходе которого вскрылись не самые приятные подробности личной жизни семьи мэтра. Так, люди из окружения Коташенко и Градского заговорили о том, что музыкант был скуповат и не баловал жену большими суммами. Сама она продавала на «Авито» личные вещи, вплоть до мелочи за пять рублей.

Всё это заставило Марину Коташенко попросить публику «прекратить безумие».

У всех нас, его близких людей, вызывает досаду, недоразумение и горечь то, что имя Александра Борисовича всё чаще звучит в скандальных хрониках. Выливаются потоки грязи, смакуются факты, даже близко не соответствующие действительности, выворачивается грязное бельё — всё это бросает тень на имя Мастера, так много сделавшего для отечественной культуры, — заявила вдова Градского.

Также Коташенко дала понять, что вопрос с наследством будет решён мирным путём. По её словам, «никто не будет обижен, никто никого не собирается обделять».

Давайте будем благодарны Александру Борисовичу Градскому за его творчество, и давайте будем добрее друг к другу. У каждого в жизни свои испытания, мы должны проходить их достойно. Спасибо большое всем, кто нас поддерживает в это трудное для всех нас время. Марина Градская, — завершила своё послание вдова артиста.

Ранее домработница Александра Градского рассказала, как на самом деле жилось молодой жене музыканта со знаменитостью. По словам женщины, композитор был скуповат и выделял Марине Коташенко деньги только на самое необходимое.