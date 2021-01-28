Вдова Грачевского впервые заговорила после смерти мужа

https://static.news.ru/photo/b49ccfa0-61b3-11eb-a0e9-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Белоцерковская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Молодая вдова Грачевского Екатерина Белоцерковская впервые рассказала подробности о смерти мужа. По словам жены создателя «Ералаша», он умер в день их годовщины — 14 января.

Именно под старый Новый год семь лет назад Грачевский объявил избраннице о своих самых серьёзных намерениях и пообещал больше «никуда не отпускать». Свою жизнь с режиссёром Белоцерковская называет настолько счастливой, что желает всем прожить хотя бы один такой день.

До последнего дня вдова Грачевского надеялась, что он выздоровеет, тем более что врачи не озвучивали ей прогноз о летальном исходе. Коронавирусом изначально заразились оба супруга, Грачевский лечился на дому, но улучшения состояния не наступало.

У него была температура, я предложила ему поехать сделать КТ. Мы приехали в клинику, сделали томографию, и когда Боря узнал её результаты — он почернел, — рассказывает Екатерина Белоцерковская в эфире «Пусть говорят» на Первом канале .

У актёра оказались поражены 75% лёгких. Навещать мужа Екатерина не могла, но постоянно звонила в больницу, где медики уже начали возмущаться столь частыми звонками. Грачевского зачем-то перевели из одной реанимации в другую, вот там-то, считает вдова, у него и наступило ухудшение. Последний день жизни мужа Екатерина помнит по минутам.

Вечером я уложила сынишку спать. В 21:42 мне вдруг резко стало трудно дышать. Ребёнок закричал в кроватке: «Папа! Папа!» Потом он успокоился, и я вроде отошла, но на душе как кирпич был. На часах было 22:10. А в 22:13 раздался звонок из клиники. Я боялась брать трубку — ведь они никогда сами не звонили и звонить могли лишь в том случае, если случилось что-то страшное. Это была замглавврача. Она сказала, что Боря умер, — вспоминает Белоцерковская.

По словам вдовы Грачевского, если бы не маленький сынишка, её бы тоже уже не было — до такой степени сильным оказалось потрясение от ухода супруга.

Я верю, что у нас с Филиппом всё будет хорошо. Когда я ещё была беременна, мы делали генетический тест. Он показал, что у Филиппа 80% генов от отца и только 20% от меня. Так что Боря на 80% остался со мной, — сказала Екатерина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вдова покойного художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская на своей официальной странице в социальной сети написала трогательное послание, обращённое к ушедшему из жизни супругу. Она отметила, что настоящим чудом и спасением для неё стал их маленький сын Филипп.