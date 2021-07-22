Вдова Этуша рассказала о переписке с Мирей Матьё

Вдова советского и российского актёра Владимира Этуша Елена Этуш в разговоре с NEWS.ru рассказала, что до сих пор поддерживает связь с французской певицей Мирей Матьё. Ушедший из жизни в 2019 году артист являлся поклонником творчества исполнительницы. Собеседница добавила, что ведёт переписку с Матьё.

Мирей замечательный человек. Очень добрый. Солнечный. Открытый. Мирей очень любит Россию и русскую культуру. Секрет её популярности в потрясающем таланте, в необыкновенной работоспособности, в её полной самоотдаче. Только в этом может быть секрет такого ошеломляющего успеха и такой длительной любви зрителей, — отметила Елена Этуш.

Она подчеркнула, что «Владимир Абрамович был просто восхищён и очарован таким грандиозным и мощным талантом».

22 июля исполняется 75 лет великой французской певице Мирей Матьё. Её называли «послом французской песни» и выбирали прототипом национального символа республики — Марианны. Исполнительницу знают и любят в России ещё с советских времён. И эта симпатия оказалась взаимной. Чем Мирей Матьё покорила нашу страну — читайте в скором времени в большом материале NEWS.ru.

Ранее российский телеведущий Владимир Познер заявил, что французские шансонье — «особое явление» и их популярности за пределами республики нет рационального объяснения. Своими любимыми певцами он назвал Мориса Шевалье, Шарля Азнавура и Эдит Пиаф.