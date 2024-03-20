Вдова Этуша проиграла суд на 1 млн рублей из-за неубранной могилы Суд не удовлетворил иск вдовы Этуша Елены за слова о неубранной могиле мужа

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Вдова советского актера Владимира Этуша Елена проиграла суд журналисту Денису Сорокину, известному по участию в шоу «Пусть говорят», «Прямой эфир» и «На самом деле», на 1 млн рублей, передает корреспондент NEWS.ru. Поводом для иска стали слова Сорокина в эфире одного из телеканалов о том, что могила народного артиста СССР не убрана и запорошена снегом. Журналист посоветовал вдове Этуша почаще бывать на кладбище, после чего та подала в суд.

Рад, что суд встал на сторону правды! Да и состояние могилы Этуша нынешней зимой изменилось, теперь она выглядит достойно. Мы с моим адвокатом Юлией Вербицкой-Линник не только отстояли право журналиста выражать свое мнение, но и сделали благое дело. С Еленой Этуш я никогда не ругался, для меня ее иск оказался шоком. Но даже теперь, после суда, я предлагаю ей мир, — сказал после процесса Сорокин.

Ранее Сорокин предложил вдове актера Владимира Этуша Елене бесплатную уборку могилы мужа. Так Сорокин отреагировал на иск женщины против него и телеканала «ТВ Центр» из-за слов о неубранном месте захоронения артиста, в котором она потребовала компенсацию в 1 млн рублей. Сорокин отметил, что не располагает такой суммой, и предложил всю зиму очищать от снега могилу известного артиста на Новодевичьем кладбище.

Сорокин добавил, что расположенные по соседству могилы певца Дмитрия Хворостовского, политика Владимира Жириновского и других известных людей тщательно убраны. По его словам, в прессе были опубликованы кадры, на которых видно, что место захоронения Этуша засыпано снегом, на котором видны следы.