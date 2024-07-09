Вдова Баталова раскрыла судьбу его дачи в Переделкино Вдова Баталова Леонтенко: в дачном доме актера нет электричества, он пустует

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Гитана Леонтенко

Вдова актера Алексея Баталова Гитана Леонтенко рассказала корреспонденту NEWS.ru о судьбе дачи их семьи. По ее словам, дом пришел в запустение. После смерти Баталова в 2017 году у его семьи не осталось сил заниматься дачей в Переделкино.

Когда Алеша заболел, мы перестали туда ездить. А теперь после его смерти вовсе не ездим. На поездки нужны деньги и силы. А у нас нет ни того, ни другого. Дача закрыта. Отключено электричество, за неуплату. И некому заниматься (хозяйственно-бытовыми вопросами. — NEWS.ru), — поделилась вдова.

Также Гитана Леонтенко рассказала о жизни дочери Марии, у которой с рождения тяжелая форма ДЦП. Она передвигается на инвалидном кресле, но, несмотря на это, каждый год посещает театральные премьеры. В этом ей помогают поклонники Алексея Баталова.

Люди, которые Алешу помнят и уважают, гуляют с Машей. При их поддержке в течение всего года она выезжает и на театральные премьеры, включая даже Большой театр... Мы страдаем без Алеши. Но мы живем, — рассказала Гитана Аркадьевна.

Ранее стало известно о тяжелом состоянии Натальи Дрожжиной, известной по фильмам «Семнадцать мгновений весны» и «Интердевочка». Она сообщила NEWS.ru, что очень плохо себя чувствует и «почти не встает».