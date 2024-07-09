«Ждали утром домой, а он умер ночью»: вдова Баталова о его последних днях Вдова Алексея Баталова рассказала, что актер умер накануне выписки из больницы

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Алексей Баталов

Вдова актера Алексея Баталова Гитана Леонтенко вспомнила в разговоре с NEWS.ru о смерти мужа. По ее словам, врачи говорили, что он был близок к выздоровлению, когда лежал в больнице. Однако накануне выписки он умер.

Алеша попал в больницу. Но он выкарабкался из болезни. Доктор пообещал мне, что «завтра его выпишут». Дома мы подготовили все к его возвращению, ждали утром домой. А он умер ночью, — вспоминает вдова актера.

Баталов умер 15 июня 2017 года. Ему было 88 лет. Причиной смерти стала остановка сердца. У актера остались жена Гитана, одна дочь с ДЦП Мария и вторая дочь от первого брака Надежда. Вдова утверждает, что Маша похожа на отца живым умом, несмотря на ее диагноз.

Ранее стало известно, что у Баталовых нет сил заниматься дачей, из-за которой актер судился с соседом. По словам вдовы, там отключено электричество за неуплату, они с дочерью не ездят туда уже долгое время. Леонтенко считает, что лучше сделать из квартиры Баталова музей, а не организовывать его в Переделкино. Как добавила вдова актера, они с Марией собрали его рисунки, которые можно было бы использовать.