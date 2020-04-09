Васильев сообщил о смерти в Париже старейшей русской балерины

Историк моды Александр Васильев, у которого есть свой дом во Франции, сообщил о смерти старейшей русской балерины Ксении Триполитовой, которую он иногда навещал в Париже. Она скончалась на 105-м году жизни.
По его словам, женщина категорически отказывалась переезжать в дом престарелых, так как не хотела прожить последние дни среди стариков. В последние годы у неё начались проблемы со здоровьем, а сознание стало угасать. При этом ещё три года назад балерина интересовалась искусством и литературой, а также могла выпить рюмочку спиртного.
Историк моды отметил, что Триполитова только в 97 лет перестала садиться за руль, вспомнив историю о том, как их остановили жандармы.
Они потребовали у Ксении водительские права, а когда увидели, что сидевшая за рулём дама родилась в 1915 году, долго смотрели то на неё, то на машину, то на документы, — рассказал Васильев.
Он добавил, что в этот момент жандармы не могли произнести ни слова.
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Ранее NEWS.ru писал, что американский актёр Джей Бенедикт скончался в возрасте 68 лет. Причиной его смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.
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