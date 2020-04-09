Васильев сообщил о смерти в Париже старейшей русской балерины

https://static.news.ru/photo/b75ede94-7b00-11ea-9d51-fa163e074e61_660.jpg Ксения Триполитова Фото: Аlexandre Vassiliev & Friends/facebook.com

Историк моды Александр Васильев, у которого есть свой дом во Франции, сообщил о смерти старейшей русской балерины Ксении Триполитовой, которую он иногда навещал в Париже. Она скончалась на 105-м году жизни.

По его словам, женщина категорически отказывалась переезжать в дом престарелых, так как не хотела прожить последние дни среди стариков. В последние годы у неё начались проблемы со здоровьем, а сознание стало угасать. При этом ещё три года назад балерина интересовалась искусством и литературой, а также могла выпить рюмочку спиртного.

Историк моды отметил, что Триполитова только в 97 лет перестала садиться за руль, вспомнив историю о том, как их остановили жандармы.

Они потребовали у Ксении водительские права, а когда увидели, что сидевшая за рулём дама родилась в 1915 году, долго смотрели то на неё, то на машину, то на документы, — рассказал Васильев.

Он добавил, что в этот момент жандармы не могли произнести ни слова.

Ранее NEWS.ru писал, что американский актёр Джей Бенедикт скончался в возрасте 68 лет. Причиной его смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.