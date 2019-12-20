https://static.news.ru/photo/937a475a-244f-11ea-b256-fa163e074e61_660.jpg Александр Васильев Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Историк моды Александр Васильев дал советы по выбору новогоднего наряда. Он заявил, что главным цветом грядущего года станет синий, поэтому женщинам стоит выбирать наряды в тон.

Модельер посоветовал дамам уделить внимание платьям с накладными плечами. Это также могут быть блузки или жакеты.

Мужчинам стоит включить в свой образ предметы синего цвета, например, бабочку или пиджак. В сочетании с белой рубашкой это будет выглядеть «потрясающе», сказал историк в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее NEWS.ru сообщал, что эксперты в преддверии Нового года подготовили рекомендации, с какими закусками можно, а с какими нельзя сочетать игристые вина. По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, не стоит употреблять вместе с шампанским квашеную капусту, грибы, острые и маринованные продукты, селёдку под шубой, холодец или свиную рульку с капустой.