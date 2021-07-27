Варнава раскритиковала женщину, прогнавшую с площадки особенных детей

Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава отчитала в своём Instagram женщину, прогнавшую с площадки в Петербурге особенных детей. Актриса подчеркнула: подобные представители общества создают и распространяют моральное зло.

Напомним, что жительница Санкт-Петербурга агрессивно попыталась выгнать с детской площадки своего двора воспитанников местного центра инклюзивных проектов «Какая разница» и их сопровождающих (по одному взрослому на каждого ребёнка). Она аргументировала это тем, что дети-инвалиды пугают её детей. Женщина также пообещала добиться, чтобы центр съехал из этого дома. Инцидент попал на видео и распространился в Сети.

Варнава негативно отреагировала на ситуацию, также прикрепив к посту ролик из Telegram-канала Mash. Она подчеркнула: ни один ребёнок не заслуживает такого отношения.

Как же хочется огородить мир от таких персонажей. Отвратительно. Стыдно. Да почему же нельзя быть добрее? — написала она.

Инцидент произошёл во дворе дома 18/2 по улице Адмирала Черокова. Представители центра обратились в полицию. В местном МВД журналистам рассказали, что получили заявление и передали материалы в Следственный комитет. При этом в администрации Красносельского района назвали произошедшее «вопросом воспитания».