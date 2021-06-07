Ваенга в образе бородатого монаха оскорбила чувства верующих

https://static.news.ru/photo/a8b9dbf8-c79b-11eb-a681-96000091f725_660.jpg Елена Ваенга Фото: vaengaofficial/vk.com

Певица Елена Ваенга оскорбила чувства верующих своим выступлением на Первом канале. Русской православной церкви (РПЦ) образ бородатого монаха, судя по всему, не показался удачным. Номер артистки прокомментировал в беседе с РИА Новости зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Звезда исполняла песню Михаила Круга «Золотые купола», облачившись в монашескую рясу и представ с накладной бородой и в клобуке.

По словам зампредседателя, Ваенга использовала образ священнослужителя, низведя его до уровня развлекательного шоу. Кипшидзе отметил, что раньше бородатых женщин показывали на уездных ярмарках. Такой образ певицы в 2021 году представителя РПЦ явно удивил.

Что же касается женщин, переодевающихся в священнические облачения и приклеивающих бороды, то, как я уже говорил, бородатых женщин раньше показывали на уездных ярмарках. И мне казалось, что эти времена уже прошли, но оказалось — нет, — сказал он.

Не оценил идею положительно и сам автор песни, близкий друг покойного шансонье Вадим Цыганов. По его словам, «Золотые купола» вообще «не о том, о чём поёт Ваенга уже три года, без разрешения зарабатывая на этом деньги». Он считает, что выйти в таком обличии на сцену — кощунство. Он также добавил, что видит в номере лишь оскорбление чувств верующих и желание навести шума.

Ранее Капшидзе говорил, что Церковь не одобряет спекуляции на подобных образах.