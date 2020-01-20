В Пензе в возрасте 26 лет умерла актриса и педагог-хореограф театра эстрады «Провинция» Марина Рузавина.
Причиной смерти Рузавин стал оторвавшийся тромб,
Нет слов, чтобы передать шок. Скорбим всем многочисленным коллективом, детей трудно успокоить! Красивая, умная, талантливая, бесконечно добрая и позитивная! — написал в Instagram худрук Пензенского драматического театра Сергей Казаков.
Отмечается, что артистку похоронили 18 января.
Как писал NEWS.ru, актриса Рене Зеллвегер получила премию «Золотой глобус» за лучшую роль в драматическом фильме. Церемония вручения престижных наград состоялась в отеле «Беверли-хиллз» в Калифорнии.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен