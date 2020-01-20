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В Пензе в возрасте 26 лет умерла актриса и педагог-хореограф театра эстрады «Провинция» Марина Рузавина.

Причиной смерти Рузавин стал оторвавшийся тромб, сообщает «Пензенская правда».

Нет слов, чтобы передать шок. Скорбим всем многочисленным коллективом, детей трудно успокоить! Красивая, умная, талантливая, бесконечно добрая и позитивная! — написал в Instagram худрук Пензенского драматического театра Сергей Казаков.

Отмечается, что артистку похоронили 18 января.

Как писал NEWS.ru, актриса Рене Зеллвегер получила премию «Золотой глобус» за лучшую роль в драматическом фильме. Церемония вручения престижных наград состоялась в отеле «Беверли-хиллз» в Калифорнии.