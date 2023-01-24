В Третьяковке отметили юбилей автора знаменитой картины «Боярыня Морозова» Третьяковская галерея подготовила серию мероприятий к 175-летию художника Василия Сурикова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

24 января в Третьяковской галерее отметили день художника Василия Сурикова, посвященный 175-летию автора знаменитых картин «Утро стрелецкой казни» (1881), «Меншиков в Березове» (1883), «Боярыня Морозова» (1887) и многих других. Об этом сообщает побывавший на мероприятии журналист NEWS.ru.

Заместитель генерального директора галереи по научной работе Татьяна Карпова напомнила, что Третьяковская галерея обладает уникальной коллекцией произведений В. И. Сурикова: только живописная ее часть состоит из 120 работ. Особый пласт наследия формируют его рисунки и акварели, насчитывающие более 200 листов. Карпова подчеркнула, что мастерство Сурикова как тонкого колориста и великолепное владение композицией сделали его одной из главных фигур в истории отечественного искусства.

К 175-летию со дня рождения Василия Сурикова Третьяковская галерея также подготовила специальную кинопрограмму, которая пройдет 28 января в Инженерном корпусе музея.

Ранее в Новой Третьяковке открыли выставочный проект «Великое княжество. Сокровища Владимиро-Суздальской земли», приуроченный к тысячелетию первого письменного упоминания о Суздале. В экспозицию вошли порядка 600 экспонатов из собрания государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru «Посещение царевной женского монастыря» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru «Посещение царевной женского монастыря» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru «Меншиков в Березове» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru «Меншиков в Березове» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru «Утро стрелецкой казни» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru «Утро стрелецкой казни»

По словам генерального директора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой, «это абсолютно уникальная выставка, которая впервые в истории отечественного музейного дела собирает огромное количество экспонатов из самых различных соборов, монастырей и музейных пространств Владимиро-Суздальской земли».