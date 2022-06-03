В инженерном корпусе Государственной Третьяковской галереи 3 июня открывается «Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII-ХХ веков». В рамках выставки публике представят 86 произведений, связанных с образом святого.
Помимо икон, в музее выставлены скульптуры, мелкая пластика из фондов Третьяковской галереи и несколько произведений из частных собраний. При этом некоторые из икон демострируются широкой публике в Третьяковке впервые.
Как проходит первый день выставки — в фоторепортаже NEWS.ru.
Иконы на выставке «Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII-XX веков» в Инженерном корпусе Третьяковской галереи.
Икона Святитель Николай Чудотворец (1587 год. Новгород) на выставке «Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII-XX веков»
Икона Святитель Николай Чудотворец (Николай Зарайский) и Иоан Предтеча Ангел пустыни. (Тихон Филатьев. 1691 год. Происходит из церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Голутвине в Москве)
Икона Святитель Николай Чудотворец (Николай Зарайский) и Иоан Предтеча Ангел пустыни. (Тихон Филатьев. 1691 год. Происходит из церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Голутвине в Москве) на выставке «Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII-XX веков»
Иконы на выставке «Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII-XX веков» в Инженерном корпусе Третьяковской галереи
Открылась выставка «Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII-XX веков» в Инженерном корпусе Третьяковской галереи
Иконы на выставке «Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII-XX веков» в Инженерном корпусе Третьяковской галереи
Крест запрестольный (начало XVI века. Новгород) на выставке «Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII-XX веков» в Инженерном корпусе Третьяковской галереи
Открылась выставка «Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII-XX веков» в Инженерном корпусе Третьяковской галереи
Икона Святитель Николай Чудотворец (Николай Можайский) (конец XVIII - первая треть XIX века. Центральная Россия)
Икона Святитель Николай Чудотворец (Николай Можайский) (конец XVII - начало XVIII века. Устюжна) на выставке «Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII-XX веков»
Иконы на выставке «Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII-XX веков» в Инженерном корпусе Третьяковской галереи