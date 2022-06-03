В Третьяковке открылась выставка «Святитель Николай Чудотворец»

Крест запрестольный (начало XVI века. Новгород) на выставке «Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII-XX веков» в Инженерном корпусе Третьяковской галереи

В инженерном корпусе Государственной Третьяковской галереи 3 июня открывается «Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII-ХХ веков». В рамках выставки публике представят 86 произведений, связанных с образом святого.

Помимо икон, в музее выставлены скульптуры, мелкая пластика из фондов Третьяковской галереи и несколько произведений из частных собраний. При этом некоторые из икон демострируются широкой публике в Третьяковке впервые.

Как проходит первый день выставки — в фоторепортаже NEWS.ru.