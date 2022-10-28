В Театре Вахтангова заявили о готовности отправить агитбригады в Донбасс Директор Театра Вахтангова Крок заявил о готовности отправить агитбригады из артистов в Донбасс

Фото: АГН «Москва»

Директор Государственного академического театра имени Вахтангова Кирилл Крок заявил о готовности отправить агитбригады своих артистов выступать на линию фронта в Донбасс. Таким образом он отреагировал на предложение депутата Госдумы России Дмитрия Гусева обязать выступать в зоне СВО артистов, получающих зарплату из госбюджета, сообщает «Газета.Ru».

Я в этом не вижу ничего предосудительного, потому что хорошо знаю историю Вахтанговского театра. В первый месяц войны, в июле 1941 года, в театр попала фашистская бомба. Часть театра уехала в эвакуацию в город Омск, а часть была превращена в фронтовой филиал Вахтанговского театра. Он проехал все фронты войны и вернулся в Москву только в апреле 1944 года, — рассказал Крок.

По словам руководителя театра Вахтангова, даже без инициативы российских парламентариев артисты театральной труппы в декабре едут выступать в Луганск совершенно бесплатно. Он также добавил, что многие артисты театра частным образом принимают участие в концертах для раненых.

Глава театра подчеркнул, что ни один из его артистов не уехал из России с момента начала специальной военной операции России на Украине, не подписывал никакие коллективные письма. «Поэтому ничего против не имею. Нужно будет — будем в этом участвовать», заключил Крок.

28 октября первый зампред комитета по контролю Дмитрий Гусев сообщил, что в Госдуме хотят обязать артистов государственных театров выступать в агитбригадах. По его словам, эта инициатива будет оформлена в виде законопроекта и внесена на рассмотрение нижней палаты российского парламента.