Театр Романа Виктюка отменил спектакли на две недели

Фото: Сергей Ведяшкин/NEWS.ru

Театр Романа Виктюка отменил спектакли, стоящие в афише с 24 сентября по 9 октября, сообщается на официальном сайте учреждения. Деньги за электронные билеты на отмененные показы вернутся на банковскую карту автоматически в течение нескольких дней.

По техническим причинам все спектакли с 24 сентября по 9 октября отменяются. <...> Театр приносит вам искренние извинения за доставленные неудобства, — говорится в сообщении.

При этом театр гарантирует 100-процентный возврат денежных средств. Приобретенные в кассе билеты можно будет сдать с 10 октября до 30 марта 2023 года.

По данным RTVI, в помещении театра якобы устроили временный мобилизационный пункт. Официального подтверждения этому нет.

Ранее сообщалось, что в разных регионах России начали отменять празднования в честь Дня города. От торжественных мероприятий частично или полностью отказались в Воронежской, Калининградской областях, Краснодарском крае. К примеру, мэр города Советска Калининградской области Григорий Соколовский объяснил такое решение «напряженной ситуацией в зоне боевых действий». Салюты и концерты с участием звезд эстрады отменили также в Краснодаре, Рязани и Армавире.