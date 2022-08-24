В театре Вахтангова состоится открытие нового, 102-го сезона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Открытие нового, 102-го сезона театра имени Евгения Вахтангова состоится 6 сентября. В этот день также будет открыт памятник народным артистам СССР, директором театра будут озвучены планы на грядущий сезон, а гости одними из первых смогут посетить знаменитый Вахтанговский буфет, который восстановили летом этого года.

На Основной сцене будет представлен спектакль «Война и мир» по роману Л. Н.Толстого в постановке Римаса Туминаса. «Грозу» А. Н.Островского в постановке Уланбека Баялиева можно будет увидеть на Новой сцене, а на Симоновской сцене — «Превращение» Ф.Кафки в постановке Йозуа Рёзинга.

Одним из самых глобальных проектов на 102-й сезон является создание Дома-музея Евгения Вахтангова во Владикавказе, открытие которого запланировано на весну 2023 года. Он должен стать не просто музеем и экспозицией, но и культурным центром с камерной театральной сценой.

Театр имени Евгения Вахтангова ранее устроил праздничное представление на Арбате по случаю закрытия своего 101-го сезона. Впервые праздничный арбатский концерт состоялся в 2009 году, и с тех пор ежегодно в любую погоду поклонники и зрители собираются перед зданием театра, чтобы попрощаться до следующего сезона. Исключение сделали только в период пандемии, когда закрытие сезона проходило онлайн.