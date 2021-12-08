В США выпустят «феминистскую» версию романа Оруэлла «1984»

В США выпустят «феминистскую» версию антиутопии Джорджа Оруэлла «1984», в которой история будет рассказана от лица сотрудницы министерства правды Джулии. Фонд писателя уже одобрил эту идею, пишет The Guardian.

Автором нового романа, который получит название «Джулия», станет американская писательница Сандра Ньюман. Ранее фонд писателя уже занимался поиском автора, который бы написал «1984» от имени женщины, и посчитал Ньюман идеальной кандидаткой. Ожидается, что новая версия будет издана в 2023 году.

Как утверждает представитель издательства Granta, новая история ответит на вопросы, оставшиеся без ответа в романе Оруэлла, — о том, чем именно привлекла Джулию личность Уинстона Смита и как ей удалось стать сотрудницей министерства правды. По его словам, Джулия понимает мир Океании куда лучше Уинстона и является идеальной его гражданкой, поскольку регулярно нарушает правила и в то же время при необходимости сотрудничает с режимом.

Проникновение Сандры в мир Большого Брата крайне убедительно и представляет собой совершенно иное повествование, стоящее вровень с оригиналом, — заявил литературный агент фонда Оруэлла Билл Хэмилтон.

Ранее социальный философ Сергей Переслегин предположил, что писателям-фантастам удавалось предсказывать черты антиутопий в реальности благодаря научному и социальному прогрессу своей эпохи. По его словам, человечество мечтало об утопии и вдруг увидело, что её правда можно построить, впрочем, как и антиутопию. По словам Переслегина, технический прогресс позволяет усилить давление на человека, поэтому чем быстрее он развивается, тем больше шансов создать антиутопическое общество.