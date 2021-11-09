В США умер актёр сериала «Квантовый скачок» Дин Стоквелл

Ушёл из жизни американский актёр Дин Стоквелл, известный по ролям в сериале «Квантовый скачок» и фильме «Дюна» Дэвида Линча. Как сообщил журнал Variety, 85-летний актёр умер во сне у себя дома 7 ноября.

Причины его смерти не уточняются . Дин Стоквелл родился 5 марта 1936 года в семье актрисы и балерины Нины Оливетт и актёра и певца Гарри Стоквелла. Впервые он появился на экране в возрасте семи лет, а в 1945 году сыграл в мюзикле «Поднять якоря» с Джином Келли и Фрэнком Синатрой. В 1947 году получил премию «Золотой глобус» как лучший начинающий актёр за роль в фильме «Джентльменское соглашение». В 1959 и 1962 годах его работа в фильмах «Насилие» и «Долгий день уходит в ночь» была отмечена призами Каннского кинофестиваля.

В 1986 году актёр сыграл эпизодическую роль в фильме «Синий бархат» Дэвида Линча, с которым также работал над экранизацией романа Фрэнка Герберта «Дюна». В нём Стоквелл сыграл доктора Веллингтона Юйэ. В 1988 году Стоквелл был номинирован на премию «Оскар» за роль главаря мафии в фильме «Замужем за мафией»

В конце 1980-х Дин Стоквелл получил широкую известность благодаря фантастическому телесериалу «Квантовый скачок»: за роль Эла Калавичи в этом сериале он был удостоен звезды на Голливудской аллее славы. Церемония открытия звезды состоялась 29 февраля 1992 года.

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