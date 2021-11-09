В США умер актёр сериала «Квантовый скачок» Дин Стоквелл

Ушёл из жизни американский актёр Дин Стоквелл, известный по ролям в сериале «Квантовый скачок» и фильме «Дюна» Дэвида Линча. Как сообщил журнал Variety, 85-летний актёр умер во сне у себя дома 7 ноября.
Причины его смерти
В 1986 году актёр сыграл эпизодическую роль в фильме «Синий бархат» Дэвида Линча, с которым также работал над экранизацией романа Фрэнка Герберта «Дюна». В нём Стоквелл сыграл доктора Веллингтона Юйэ. В 1988 году Стоквелл был номинирован на премию «Оскар» за роль главаря мафии в фильме «Замужем за мафией»
В конце 1980-х Дин Стоквелл получил широкую известность благодаря фантастическому телесериалу «Квантовый скачок»: за роль Эла Калавичи в этом сериале он был удостоен звезды на Голливудской аллее славы. Церемония открытия звезды состоялась 29 февраля 1992 года.
Ранее стало известно о смерти актёра Виктора Гунина, известного по роли генерала милиции Владимира Сергеевича в сериале «След». Его коллега Юрий Гаркави не уточнил причину смерти Гунина, отметив, что артист был «самым настоящим» не только на сцене, но и в жизни.