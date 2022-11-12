В США умер актер, 30 лет являвшийся «голосом Бэтмена» Озвучивавший Бэтмена американский актер Кевин Конрой умер от рака

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В США скончался актер озвучки Кевин Конрой. Его голосом в течение 30 лет говорил супергерой Бэтмен в серии мультфильмов и видеоигр. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на компанию Warner Bros.

Причиной смерти актера стало онкологическое заболевание.

Конрой родился 30 ноября 1955 года в штате Нью-Йорк. Изучал актерское мастерство в школе «Джульярд» вместе с актерами Кристофером Ривом и Робином Уильямсом. Карьеру начал с ролей в театре на Бродвее и в различных телесериалах. С 1992 года начал озвучивать мультфильмы о Бэтмене.

Актер работал над мультсериалом, выходившем в 1992-1996 годах и других связанных проектах. Среди них 15 фильмо, 400 телевизионных эпизодов и ряд видеоигр. Последний раз Конрой озвучил Человека-летучую мышь в 2019 году. Кроме того, он сыграл роль Бэтмена в сериалах DC «Стрела», «Бэтвумен» и «Супергерл».

По данным The Hollywood Reporter, сам Конрой называл своим любимым фильмом из серии о Бэтмене анимационную ленту «Бэтмен: Маска Фантазма» 1993 года.

Ранее сообщалось, что автор комиксов о Бэтмене и судье Дредде Алан Грант умер в возрасте 73 лет. Впервые он вошел в индустрию комиксов в 1967 году, когда стал редактором DC Thomson. Наибольшую известность художнику принесла работа над Бэтменом. Грант посвятил ей около 20 лет — с конца 1980-х до начала 2000-х годов. В 1992 году ему даже дали премию Inkpot Awardruen за достижения в индустрии.