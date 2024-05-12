В США сообщили о смерти короля фильмов категории Б Роджера Кормана AP: умер король фильмов категории Б Роджер Корман

Фото: Birdie Thompson via imago-im/Global Look Press

Роджер Корман

В США подтвердили смерть Роджера Кормана, известного американского кинорежиссера и продюсера, сообщает агентство Associated Press. По его информации, смерть деятель искусств наступила 9 мая в его доме, ему было 98 лет.

Как сообщается, Корман считался королем фильмов категории Б за умение снимать картины в сжатые сроки и маленьких бюджетах. Например, в 1960 году он снял фильм «Магазинчик ужасов» всего за два дня, потратив на это $30 тысяч. На его счету множество работ, включая картины «Черный скорпион» и «Ведро крови». За свой вклад в искусство и развитие кинематографа он получил «Оскар» в 2009 году. Первый свой фильм он снял в далеком 1955 году.

Агентство также напоминает, что благодаря режиссеру свою карьеру смогли начать такие будущие звезды, как Джек Николсон и Роберт Де Ниро. При этом сам Корман также нередко бывал в роли актера, он снялся в культовых фильмах «Крестный отец» и «Молчание ягнят».

Ранее стало известно о смерти польского актера, музыканта и певца Александра Андриевского. В некрологе отмечается, что Андриевский, которого называют легендой, стал неотъемлемой частью культуры страны, внеся в ее развитие неоценимый вклад. Детали и причина его смерти не уточняются.