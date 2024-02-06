«В состоянии шока»: Судзиловская о получении звания заслуженной артистки РФ Актриса Судзиловская обрадовалась получению звания заслуженной артистки РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олеся Судзиловская

Актриса Олеся Судзиловская рассказала, что находилась в состоянии шока и восторга, когда узнала о получении звания заслуженной артистки РФ. В беседе с «Газетой.Ru» она подчеркнула, что «обрадовалась бесконечно». По словам Судзиловской, о получении звания заслуженной артистки она узнала во время репетиции, когда ей на телефон «шквалом посыпались сообщения» с поздравлениями.

Сама пребываю в состоянии шока и восторга одновременно! Сидела на репетиции, и вдруг телефон начал сходить с ума, шквалом посыпались сообщения, я даже испугалась! И потом, когда уже позже удалось просмотреть СМС и когда все стало известно, обрадовалась бесконечно! — рассказала актриса.

Президент России Владимир Путин присудил звание заслуженной артистки РФ Судзиловской 5 февраля. Также звание получил иллюзионист, актер и телеведущий Амаяк Акопян. Актера МХТ имени Чехова Олега Тополянского тем временем наградили медалью «За труды в культуре и искусстве».

Путин ранее присвоил звание Героя России космонавту-испытателю Денису Матвееву. Матвеев получил звание за мужество и героизм, проявленные во время длительного полета на МКС. Кроме того, ему было присвоено почетное звание летчика-космонавта Российской Федерации.