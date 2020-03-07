https://static.news.ru/photo/9e9251bc-6047-11ea-98f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: LITTLE BIG/vk.com

В Интернете опубликовали 15-секундный отрывок песни, с которой группа Little Big, предположительно, поедет выступать на Евровидение.

Судя по всему, песня называется Uno. Она зажигательная и танцевальная. В треке слышны и бразильские мотивы, о которых говорил фронтмен группы Илья Прусикин.

По правилам конкурса композиция должна быть представлена до 9 марта.

Little Big — петербургская рейв-группа. Впервые музыканты заявили о себе 1 апреля 2013 года, выпустив шутливый клип Every Day I’m Drinking на YouTube. После этого их стали приглашать на большую сцену.

В 2020 году Евровидение пройдёт в середине мая в Роттердаме. Нидерланды получили право принимать конкурс после победы их представителя Дункана Лоуренса с песней Arcade на конкурсе 2019 года, который проходил в Тель-Авиве.

Ранее NEWS.ru писал, что продюсер Яна Рудковская уверена: Little Big войдёт в тройку победителей Евровидения. Российский коллектив слушают по всему миру, они поедут выступать на пике своей популярности, отметила она.