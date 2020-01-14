Сайт Know Your Meme опубликовал видео с изменениями популярности главных мемов 2010-х годов.
Данные для рейтинга собраны с самого ресурса. Ролик охватывает период 2011–2019 годов. 2010 год не попал в статистику из-за технических проблем, возникших у Know Your Meme.
Лидерами среди мемов стали Forever alone, Doge и слоупок, которые возглавляли рейтинг в разные периоды в течение одного-двух лет каждый.
В 2019 году чаще всего люди интересовались изображением недовольно мяукающего кота, на которого в истерике кричат женщины.
Как писал NEWS.ru, российскому актёру Андрею Бурковскому пришлось закрыть секцию комментариев в Instagram после того, как его подписчики закидали фразами из шоу «Даёшь молодёжь». Один из персонажей юмористической программы стал мемом.
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