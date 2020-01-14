https://static.news.ru/photo/20d9f8ee-376e-11ea-b476-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Сайт Know Your Meme опубликовал видео с изменениями популярности главных мемов 2010-х годов.

Данные для рейтинга собраны с самого ресурса. Ролик охватывает период 2011–2019 годов. 2010 год не попал в статистику из-за технических проблем, возникших у Know Your Meme.

Лидерами среди мемов стали Forever alone, Doge и слоупок, которые возглавляли рейтинг в разные периоды в течение одного-двух лет каждый.

В 2019 году чаще всего люди интересовались изображением недовольно мяукающего кота, на которого в истерике кричат женщины.

Как писал NEWS.ru, российскому актёру Андрею Бурковскому пришлось закрыть секцию комментариев в Instagram после того, как его подписчики закидали фразами из шоу «Даёшь молодёжь». Один из персонажей юмористической программы стал мемом.