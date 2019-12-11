https://static.news.ru/photo/5846124a-1c43-11ea-a7a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: anmazarin/wikimapia.org

На фасаде одного из торговых центров Санкт-Петербурга была установлена статуя императора Октавиана Августа. Пользователи Сети заметили, что его лицо похоже на российского президента Владимира Путина.

Сообщается, что помимо статуи Августа, на фасаде также установлены и другие известные римляне.

Октавиан Август Владимирович, — прокомментировал один из пользователей изображение.

Ранее резонанс вызвала другая статуя. Директор музея «Сталинградская битва» Алексей Дементьев пожаловался в суд на музыкальную группу Anacondaz. На обложке нового альбома исполнителей была изображена статуя «Родина-мать». Рисунок представлял собой коллаж «Родины-матери» и скульптуры La Mort Saint-Innocent неизвестного автора. Об этом сообщал NEWS.ru.