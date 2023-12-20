В «Русской медиагруппе» прокомментировали черный список радиостанций В «Русской медиагруппе» заявили, что не в курсе стоп-листа на радиостанциях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Егор Бортник (Би-2)

Председатель совета директоров «Русской медиагруппы» Сергей Бунин заявил NEWS.ru, что впервые слышит о негласном черном списке радиостанций. Ранее стоп-лист запрещенных артистов представил Telegram-канал Mash. В перечень вошли исполнители, признанные иностранными агентами, осудившие спецоперацию на Украине или уехавшие из страны.

В первый раз слышу об этом. Не знаю, – признался Бунин.

По данным Mash, с 2024 года россияне не смогут услышать в эфире треки Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Земфиры (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Сотрудники нескольких не связанных между собой радиостанций рассказали каналу, что их руководители уже получили список с нежелательными артистами, теперь из плейлистов на 2024 год убирают всю запрещенку, а ранее каждая волна самостоятельно принимала решение, каких музыкантов ставить в ротацию, а каких — нет.

В стоп-лист также вошли группа «Би-2» (солист) внесен Минюстом РФ в список иноагентов), лидер рок-группы «Аквариум» Борис Гребенщиков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Макс Барских (Николай Бортник, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и другие исполнители. При этом на радиостанциях больше всего боятся падения рейтингов.