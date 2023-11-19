В России заявили о широком интересе многих стран к «Интервидению» Швыдкой: конкурс песни «Интервидение» поддержали партнеры России по БРИКС и ШОС

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Музыкальный конкурс «Интервидение», который может стать аналогом Евровидения, вызвал широкий интерес многих стран, заявил ТАСС спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на полях IX Санкт-Петербургского международного культурного форума. По его словам, проведение конкурса поддерживают партнеры России по БРИКС, ШОС и СНГ.

Большой интерес вызвала презентация телевизионного конкурса популярной песни, которую предложил фонд «Традиции искусства» и поддержал Первый канал. <...> Во время форума к ней с интересом отнеслись наши партнеры по СНГ, ШОС и БРИКС, — сказал Швыдкой.

Ранее генеральный директор Первого канала Константин Эрнст предложил провести музыкальный конкурс «Интервидение» в следующем году и сделать его ежегодным. Он пригласил к участию все страны мира. По словам Эрнста, в нем не будет никаких политических ограничений, влияний.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов поддержал эту идею. В то же время парламентарий отметил, что России нужно создавать не аналог Евровидения, а собственный уникальный конкурс. По мнению музыкального критика Евгения Бабичева, идея «Интервидения» имеет право на существование, но на проведение мероприятия нужны очень большие деньги.