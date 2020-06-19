В Риге установили памятник в честь работников сферы здравоохранения

https://static.news.ru/photo/73ad9e28-b247-11ea-8e1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alīna Samīte/twitter.com

В Риге около Латвийского национального художественного музея появился памятник в честь работников сферы здравоохранения за их работу в условиях пандемии нового коронавируса. Шестиметровый монумент получил название «Медики — миру».

Автором скульпторы выступил профессор Латвийской академии художеств Айгарс Бикше, сообщает ТАСС. Он признался, что сделал памятник большим, чтобы показать, насколько люди зависят от заботы и знаний медработников.

По идее, это благодарность от Латвии медикам всего мира, которые борются с COVID-19. Это также призыв поддерживать медицину и в обычные времена, чтобы быть готовыми к всевозможным поворотам пандемии, — сказал Бикше на церемонии открытия монумента.

Как писал NEWS.ru, ситуация вокруг памятника маршалу Ивану Коневу в Праге станет главной во время консультаций России и Чехии, сообщил чешский посол в РФ Витезслав Пивонька. По его словам, стороны уже обсудили начало переговоров, в том числе по политическим вопросам.