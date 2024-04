В РФ не стали отменять трибьют-концерт Rammstein: что группа заявила об СВО

В Калининградской области состоится трибьют-концерт немецкой метал-группы Rammstein, несмотря на осуждение коллективом российской спецоперации. Что музыканты Rammstein говорили об СВО, правда ли, что группа поддержала Украину?

Почему в России не отменили трибьют-концерт Rammstein

Министерство культуры и туризма Калининградской области отказалось отменить шоу «Tribute Rammstein с симфоническим оркестром. The best of 30 years». Выступление запланировано на 27 апреля в Светлогорске в концертном зале Театра эстрады «Янтарь-холл».

Ранее организация «Сибирская правозащитная группа „Радетель“» обратилась к губернатору Калининградской области Антону Алиханову, в региональный Минкульт и правоохранительные органы с просьбой не допустить проведения трибьют-концерта Rammstein.

«Как следует из анонса концерта в Светлогорске, намечено не только исполнение музыки, но и песен Rammstein. Очевидно, что исполнение репертуара группы — это и популяризация ее идеологии. Известно, что Rammstein открыто выступает в поддержку Вооруженных сил Украины, наше государство называет „агрессором“, чем совершает публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России», — говорится в обращении.

Кроме того, общественники уточнили, что шоу запланировано в регионе, расположенном рядом с границей НАТО. Также представители организации обратили внимание на безнравственное поведение фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна и заявили, что он пропагандирует своими выходками «девиантное поведение».

Несмотря на обращение общественников, власти Калининградской области не стали отменять трибьют-концерт Rammstein. Региональный Минкульт указал, что ответственность за данное мероприятие несет организатор.

«В отношении шоу-концерта Tribute Rammstein сцена „Янтарь-холла“ была сдана в аренду индивидуальному предпринимателю, который самостоятельно выступил организатором мероприятия и несет ответственность за качество проводимого мероприятия и за соблюдение законодательства в период проведения концерта. Министерство и администрация „Янтарь-холла“ не располагают информацией о запрете деятельности указанного в обращении исполнителя на территории Российской Федерации», — цитирует письмо ведомства издание absatz.media.

Rammstein поддержал Украину?

В начале марта 2022 года на официальном сайте Rammstein появилось обращение в поддержку Украины. В нем отмечалось, что участники коллектива испытывают «острую скорбь по поводу страданий украинского народа». При этом в публикации говорится о понимании «отчаяния российских фанатов» в связи со сложившейся ситуацией.

«Каждый член нашей группы так или иначе связан с двумя странами. У всех членов группы есть друзья, коллеги, партнеры, поклонники в обеих странах. Мы понимаем, что многие российские фанаты могут быть в отчаянии в связи с действиями своего правительства, и мы хотим помнить о человечности, которая свойственна как российским, так и украинским гражданам», — гласит обращение на сайте Rammstein.

Также в начале марта 2022 года фронтмен и солист Rammstein Тилль Линдеманн отменил два концерта в России. Гастрольный тур планировалось провести в ноябре — декабре 2022 года в Киеве, Риге, Праге, а также Братиславе. При этом выступления в Новосибирске 5 декабря и в Москве 11 декабря указывались как «отмененные». Причины отмены концертов в российских городах не были названы.

Во время концерта Rammstein в швейцарском Цюрихе 30 мая 2022 года на сцене появился украинский флаг, сообщали западные СМИ. Как уточнялось, один из музыкантов коллектива развернул флаг Украины во время исполнения песни Engel.

В соцсетях Rammstein сделанные на концерте снимки подписаны словами из песни группы Armee der Tristen: «Рука об руку, больше никогда не будем одинокими».

Как лидер Rammstein мог получить российское гражданство

В 2021 году Линдеманн записал в России несколько клипов, в том числе скандальных. В СМИ появились слухи, что музыкант может получить гражданство РФ. Пресса писала, что лидер Rammstein рассматривает Россию как недорогую, но качественную площадку для работы над сольным творчеством.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко тогда заявила, что Линдеманн может получить российское гражданство.

«Я думаю, что предлагать ему ничего не надо. Россия — великая держава, и предлагаться кому-то она не должна. Но если он захочет, мы будем рады видеть его среди нас», — сказала она.

В 2019 году СМИ сообщали о романе Линдеманна с украинской певицей Светланой Лободой, которая тогда проживала в России и работала на российскую аудиторию.

