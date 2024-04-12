В правительстве отреагировали на 75-летний юбилей Юрия Куклачева Мишустин: Юрий Куклачев заслуженно завоевал народную любовь

Российский клоун и дрессировщик, народный артист РСФСР Юрий Куклачев внес неоценимый вклад в развитие национальной культуры и заслуженно завоевал всенародную любовь, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в честь 75-летия артиста, его слова опубликованы на сайте кабмина. Политик добавил, что Куклачев на протяжении десятков лет приковывает внимание зрителей к своим постановкам.

Талантливый артист, основатель и бессменный художественный руководитель уникального Театра кошек, вы завоевали всенародную любовь, внесли большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, — отметил Мишустин.

По словам премьер-министра, Куклачев на должности художественного руководителя собственного театра дрессированных кошек 30 лет показывает спектакли, которые востребованы среди публики разных возрастов. Кроме того, особого внимания заслуживает его благотворительная деятельность. Мишустин подчеркнул, что проект «Школа доброты» авторства артиста оказывает на подрастающее поколение положительный эффект, прививая ему сочувствие и сострадание к животным.

Ранее российский журналист Владимир Познер устроил праздник в Стамбуле в честь своего 90-летия. На юбилей телеведущего приехали Николай Цискаридзе, Константин Богомолов и другие отечественные артисты.