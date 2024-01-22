В правительстве хотят копить деньги от продажи «сиротского» контента Правительство поддержало законопроект о контенте неизвестных авторов

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Власть намерена регулировать так называемый сиротский контент — аудиовизуальные произведения, чье авторство неизвестно, передает РБК. Соответствующий законопроект поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Поправки планируют внести в Гражданский кодекс.

Официальный отзыв был рассмотрен и одобрен комиссией на заседании 22 января. Предполагается, что для «бесхозных» произведений будет создаваться номинальный счет. С него можно будет списать средства, если автор найдется.

По данным РБК, эксперты видят в этом решении риск того, что в списке «сиротского» контента могут оказаться фильмы и музыка западных правообладателей, ушедших с российского рынка. Авторами законопроекта выступили сенаторы Валентина Матвиенко, Лилия Гумерова, Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников.

В августе 2022 года правительство России отказалось легализовать прокат фильмов голливудских кинокомпаний, которые ушли с отечественного рынка. Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев рассказал, что в России «имеются каналы для получения новых голливудских фильмов», которые не будут считаться воровством: для зарубежных правообладателей откроют рублевые счета, и платежи будут осуществляться по аналогии с расчетами за газ.