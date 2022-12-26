В Петербурге умер один из основателей театра «Лицедеи» В Санкт-Петербурге умер один из основателей театра «Лицедеи» Александр Скворцов

Фото: Официальный сайт театра «Лицедеи»

В Санкт-Петербурге на 73-м году жизни скончался один из основателей клоун-мим-театра «Лицедеи» Александр Скворцов. Трагедия произошла в понедельник, 26 декабря. Об этом рассказал ТАСС директор театра Виктор Соловьев. По его словам, смерть артиста является огромной потерей для коллектива.

Только что мы вернулись из гастрольной поездки в Кузбасс, и еще накануне, уже в Питере, Саша выходил на сцену в представлении «Новогодний вечер с лицедеями», а сегодня ночью его не стало. Можно сказать, что он жил и закончил свой путь в театре, где вместе со Славой Полуниным составлял энергетическое ядро нашего коллектива, — сказал Соловьев.

Дуэт Александра Скворцова и Вячеслава Полунина в 1979 году стал лауреатом Всесоюзного конкурса артистов эстрады. Также в 1980-х годах у Скворцова была своя студия при Ленинградском дворце молодежи. В то время он являлся одним из наиболее востребованных преподавателей пантомимы в СССР.

Театр клоунады «Лицедеи» начал свою работу в Ленинграде в 1968 году, в 1978 году получил нынешнее название. Тогда дуэт Полунина и Скворцова являлся ядром коллектива. Театр стал родоначальником жанра театральной клоунады, созданной на стыке пантомимы, клоунады, эстрады и трагифарса. Актёры театра приобрели популярность благодаря участию в юмористических и развлекательных телевизионных программах, фильмах, видеоклипах.

Ранее 26 декабря сообщалось, что композитор Александр Шевченко умер на 62-м году жизни. Причиной его скоропостижной смерти стал оторвавшийся тромб.

Также стало известно о смерти солиста популярной британской группы Faithless Макси Джазза. Смерть настигла артиста в ночь на 24 декабря. Его коллега, сооснователь музыкальной группы Систер Блисс сообщила, что 65-летний Джазз «мирно скончался» во сне.