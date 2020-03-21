Известный хореограф, народный артист России Николай Боярчиков скончался в Петербурге в возрасте 84 лет.
Николай Николаевич тяжело болел. Днём ему стало плохо, его отвезли в больницу, где он скончался,— рассказала ТАСС ведущий специалист по музыкальным театрам Санкт-Петербургского отделения Союза театральных деятелей России Елена Амербекян.
Заведующий балетной труппой Пермского театра оперы и балета Виталий Дубровин назвал Боярчикова профессионалом своего дела и светлым человеком.
Мы его любили, полностью ему доверяли, у нас была настоящая, насыщенная жизнь, — заявил Дубровин.
По его словам, время работы с Боярчиковым можно было назвать золотым веком Пермского театра оперы и балета. Он вспомнил, что вместе с прославленным хореографом были поставлены «Испанские миниатюры», с которыми труппа впервые выехала на зарубежные гастроли. Тогда постановка получила шикарные отзывы, подчеркнул Дубровин.
Николай Боярчиков закончил в 1967 году балетмейстерское отделение Ленинградской консерватории. С 1971 по 1977 год он был главным балетмейстером Пермского театра оперы и балета. Затем с 1977 по 2007 год работал в Ленинградском малом театре оперы и балета, который сейчас носит название Михайловский театр.
Боярчиков трижды удостаивался высшей театральной премии Петербурга «Золотой софит». Он является лауреатом Государственной премии России, а также кавалером ордена Дружбы и ордена Почёта.
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