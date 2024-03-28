В Петербурге скончался главный знаток джаза Историк джаза Владимир Фейертаг скончался в Петербурге на 93-м году жизни

Фото: vk.com/jfcjazzclub

Владимир Фейертаг

Заслуженный деятель искусств России, специалист в области джаза Владимир Фейертаг скончался на 93-м году жизни, сообщается в группе JFC JAZZ CLUB в социальной сети «ВКонтакте». Артист умер в Санкт-Петербурге. Фейертага называли крупнейшим в стране популяризатором джаза.

Ушла эпоха. Владимир Борисович Фейертаг. 27.12.1931 — 28.03.2024, — сказано в сообщении.

С 1954 года Фейертаг был руководителем различных джазовых и эстрадных коллективов. Спустя шесть лет он опубликовал брошюру «Джаз. Краткий очерк», которая стала первой книгой о джазе на русском языке. С 1976 года он работал в Ленинградском музыкальном училище и преподавал историю джазовой и популярной музыки. В течение 14 лет Фейертаг был ведущим и художественным руководителем ленинградского джазового фестиваля «Осенние ритмы». В 2013 году его наградили орденом Дружбы за большие заслуги в развитии российской культуры и искусства.

Ранее стало известно о смерти заслуженного работника культуры России, актера и продюсера Юрия Ваксмана. Он исполнил более 100 ролей в театре и кино, в числе его работ персонаж Николая Гросмана в сериале «Молодежка». Ваксман ушел из жизни в возрасте 62 лет.