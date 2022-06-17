В «Останкино» откроется выставка «Анатолий Лысенко: более полувека на ТВ»

Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Телецентр «Останкино»

20 июня в телецентре «Останкино» откроется фотовыставка «Анатолий Лысенко: более полувека на ТВ». Мероприятие пройдет по инициативе Международной академии телевидения и радио, организаторами выступили Первый канал, ОТР, ВГТРК и НТВ.

На открытии выставки будут присутствовать друзья и родственники Лысенко, а также руководители федеральных СМИ и другие коллеги журналиста. В рамках экспозиции представят более 100 фотографий из насыщенной телевизионной жизни Лысенко.

Фото: Фотоархив Международной академии телевидения и радио Анатолий Лысенко (слева)

Посетители смогут просканировать QR-код, чтобы открыть мультимедийный проект «Разговор с Анатолием Лысенко», из которого россияне смогут узнать профессиональные тайны журналистов. На фотовыставке покажут наиболее яркие цитаты из его мемуаров «ТВ живьем и в записи», а также интервью Лысенко о телевидении, жизни и самом себе.

Анатолий Лысенко — советский и российский деятель телевидения, журналист, режиссёр, продюсер, сценарист. Бывший генеральный директор АНО «Общественное телевидение России».

9 июня в московском Музее русского импрессионизма открылась большая выставка «Точки зрения». В экспозицию вошли работы Ильи Репина, Бориса Кустодиева, Роберта Фалька, Владимира Татлина, Зинаиды Серебряковой, Наталии Гончаровой и других художников.