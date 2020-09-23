В октябре в Италии появится памятник советскому партизану

https://static.news.ru/photo/236aecc0-fdc1-11ea-b78c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Matthias Hauser/Global Look Press

Перед открытием Евразийского экономического форума в Вероне пройдёт ряд мероприятий, посвящённых 75-летию победы во Второй мировой войне. Среди них предусмотрено открытие памятника советскому партизану, убитому немцами близ Вероны 25 апреля 1945 года.

Об этом сообщил президент ассоциации «Познаём Евразию», председатель правления Банка Интеза Антонио Фаллико в ходе пресс-конференции.

По его словам, также предусмотрено проведение симпозиума итальянских, российских и британских учёных в рамках фотовыставки, посвящённой войне. Кроме этого, будут показаны фильмы и концерт советских песен хора Турецкого.

Евразийский экономический форум пройдёт в Вероне 22 и 23 октября. В рамках мероприятия будут обсуждаться вопросы международной макроэкономики, энергетики, финансов, цифровизации и инфраструктуры.

Ранее NEWS.ru писал, что Евразийский экономический форум состоится в 2020 году несмотря на пандемию COVID-19. Мероприятие пройдёт в офлайн-режиме.