В Новый год россиянам покажут фрагменты, удаленные из знаменитых фильмов

Фото: kinopoisk

Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

В новогоднюю ночь россияне увидят фрагменты, удаленные из знаменитых советских кинофильмов, таких как «Карнавальная ночь», «Свадьба в Малиновке», «Иван Васильевич меняет профессию», «Чародеи» и других. Помимо того, телезрители узнают подробности взаимоотношений советских кинозвезд на съемках и впервые услышат фрагменты песен из популярных кинолент, которые были вырезаны из-за цензуры. Все это можно будет увидеть в передаче ОТР «Что осталось за кадром» 31 декабря.

В качестве ведущих «Что осталось за кадром» выступят актер Максим Меркулов, а также журналисты Мария Карпова и Петр Кузнецов. По словам Кузнецова, перед командой стояла цель сделать веселую праздничную передачу с песнями и танцами, в которой зрители могли бы узнать что-то новое про старые фильмы.

Меня поразила сцена, не вошедшая в «Ивана Васильевича». В ней Жорж Милославский убегает от погони стражей порядка. Оказывается, он не сдавался, до последнего сопротивлялся! Вот из таких открытий и удивлений состоит вся наша программа. Те эпизоды, которые сохранились в архивах, покажем. Про те, что уничтожены, расскажем. Куплеты пропоем, — рассказал Кузнецов.

Политолог Юрий Светов ранее рассказал, что жители России ждут от новогоднего обращения президента страны Владимира Путина ответа на вопрос, когда ожидать окончания СВО. Он считает, что россияне не сомневаются в победе их страны в украинском конфликте, но волнение у них вызывают сроки его завершения. Эксперт пояснил: людям важно знать, когда они смогут приступить к восстановлению того, что было разрушено в течение конфликта.