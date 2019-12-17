Во время новогодних каникул в Москве будут бесплатно работать 84 музея.
Пресс-служба столичной мэрии
Для бесплатного посещения будут открыты такие проекты, как экспозиции «Театр.Rus» в Новом Манеже и «Искусство сохранять» в музее В.А. Тропинина.
Отмечается, что 30 и 31 декабря, а также 1, 6 и 7 января большинство московских музеев работать не будут. С 2-го по 5-е и 8 января учреждения будут открыты согласно обычному графику.
Как писал NEWS.ru, киностудия «Союзмультфильм» покажет серию музыкальных новогодних спектаклей для всей семьи «Чебурашка. Возвращение домой». Представления пройдут в московском Центре культуры и искусств «Щукино» с 25 декабря 2019 года по 8 января 2020 года.
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