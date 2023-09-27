В Москве установили памятник Моисееву без помощи Пугачевой: снимки статуи Артист скончался год назад

Фото: Пресс-служба Бориса Моисеева/Николай Дунаевский

Памятник выполнен из белого мансуровского гранита

27 сентября, в годовщину смерти Бориса Моисеева, на его могиле появился памятник. Со средствами на его изготовление хотела помочь Алла Пугачева. Бывший директор артиста Сергей Горох предоставил NEWS.ru снимки бронзовой фигуры, которую установили на Троекуровском кладбище.

По его словам, от финансовой помощи подруги Моисеева Аллы Пугачевой он сам решил отказаться. «Все расходы взял на себя, потому что это память о друге, наставнике, учителе. Мне хотели передать деньги, но считаю, это мой долг, и я сам должен это сделать», — объяснил Сергей «СтарХиту».

Памятник Моисеева выполнен из белого мансуровского гранита, и на его постаменте выгравированы слова из песни артиста.

«Форма камня представляет из себя сложенные крылья, как будто застывшие в воздухе. На постаменте высечены слова из песни «Начни с себя весь мир любить», — отметил Горох в разговоре с РБК.

Как выглядит памятник Моисееву — смотрите в фотогалерее NEWS.ru.